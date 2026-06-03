Suspeito rompe algemas, pula do segundo andar e foge de delegacia em Curitiba

Um homem preso por suspeita de envolvimento em roubos e furtos a residências fugiu na tarde desta quarta-feira (03/06) do 13º Distrito Policial de Curitiba, no bairro Tatuquara. Segundo informações da Polícia Militar à RIC TV, ele conseguiu romper as algemas do punho e a tornozeleira eletrônica, pular do segundo andar da delegacia e correr para uma área de mata fechada na região.

As polícias militar e civil montaram uma força-tarefa para atuar na captura do foragido. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), o Batalhão de Polícia Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE), equipes com cães farejadores e até um helicóptero foram acionados para auxiliar os policiais do 13º DP na busca pelo foragido, segundo informações do Tenente Taborda. Cerca de 30 policiais foram envolvidos na busca ao suspeito.

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De acordo com o tenente, equipes procuraram por toda a região na tentativa de localizar o homem, que fugiu com a algema presa a um dos punhos. Um helicóptero que estava em operação na divisa com São Paulo foi acionado para auxiliar nas buscas, com o uso do imageador térmico, equipamento que consegue captar imagens em alta resolução e é capaz de identificar rostos, corpos em movimento, placas de veículos e objetos.

O rapaz é suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em furto de residências. Ele foi detido nesta quarta-feira, mas conseguiu fugir. Um suposto integrante do mesmo grupo criminoso foi preso pela Delegacia de Furtos e Roubos na terça-feira (02/06).

Eles são conhecidos por executar um tipo de ação conhecida como “cachanga”, quando o criminoso aproveita a ausência dos moradores para invadir residências e fazer o furto de objetos de valor.

A região conta com rio e mata extensa, próxima à Refinaria Getúlio Vargas (Repar), na divisa de Curitiba com o município de Araucária, na Região Metropolitana.