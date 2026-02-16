Imprudência

Suspeita de racha no Boa Vista termina em acidente grave

Tribuna do Paraná
Por Eloá Cruz
- Atualizado: 16/02/26 15h51
Foto: Ernani Ogata / colaboração.

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros e uma moto causou estragos e transtornou o fluxo viário no início da tarde desta segunda-feira (16/02) no bairro Boa Vista. A colisão aconteceu no cruzamento de duas importantes vias da região: a Rua Jovino do Rosário (conhecida como “a rápida sentido Centro”) com a Brigadeiro Arthur Carlos Peralta.

Informações preliminares do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTRAN) indicam que ao menos um dos veículos envolvidos trafegava acima do limite de velocidade permitido na via, que é de 60 km/h. Testemunhas que presenciaram o acidente relataram aos policiais a possibilidade de um “racha” estar acontecendo no momento da batida.

Foto: Ernani Ogata / colaboração.
Foto: Ernani Ogata / colaboração.

Todos os motoristas envolvidos no acidente foram submetidos ao teste do bafômetro, com resultado negativo para a ingestão de álcool. Um dos condutores precisou receber atendimento médico e foi encaminhado ao hospital com ferimentos moderados, sem risco de vida.

O acidente provocou lentidão no trânsito da região, que já costuma ser intenso nos horários de pico.

