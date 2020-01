Uma suspeita de bomba obrigou a polícia a evacuar uma agência bancária na tarde desta quarta-feira (8), no Hauer, em Curitiba. A suspeita era de que um artefato explosivo tivesse sido colocado no guarda-volumes do banco por um homem. A segurança desconfiou do comportamento do suspeito, já que ele não se dirigiu para o local dos caixas, apenas guardou uma bolsa no armário e foi embora. O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e constatou que não havia explosivos no local.

A ocorrência foi por volta das 14h30. A agência fica na Rua Anne Frank, próximo da Praça Dr. Joaquim Menelau de Almeida Torres. Não houve feridos na agência durante a evacuação do local.

Agência acabou fechada ao público e evacuada durante o trabalho da polícia. Foto: Colaboração.

Segundo o tenente Carlos Zach, do 20.° Batalhão da Polícia Militar (PM), a agência foi esvaziada por motivos de segurança. O suspeito já foi identificado. “É padrão do Esquadrão [Bope] fazer o esvaziamento do local. Temos a informação de que o suspeito já foi identificado, mas a identidade dele será preservada para a investigação. O homem deixou o objeto, não realizou nenhuma operação bancária, não procurou gerente, não tirou e extrato. Ele apenas entrou e saiu”, disse Zach.

Ainda conforme a PM, a bolsa não será encaminhada para a perícia, pois não foram encontrados materiais ilícitos dentro dela. Um boletim de ocorrência será aberto, para apuração e registro dos fatos.

Outra ameaça de bomba

No fim da noite de terça-feira (7), uma bolsa também foi deixada em frente a uma outra agência bancária e o Esquadrão Antibombas precisou ser acionado. O caso foi registrado na Rua Coronel Francisco H. dos Santos, no Jardim das Américas, em Curitiba. Também não havia explosivos no local. Dentro da bolsa estavam objetos pessoais de um homem, que também foi identificado e não teve o nome divulgado.