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Supermercados de Curitiba fecham mais cedo hoje para o jogo do Brasil; veja horários

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 13/06/26 10h53
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Imagem mostra um carrinho de mercado cheio de produtos.
Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Quem está planejando aquele churrasco ou precisa abastecer a geladeira de última hora para assistir à estreia da Seleção Brasileira precisa ficar atento ao relógio. Neste sábado (13), os principais supermercados de Curitiba vão fechar as portas mais cedo para que os funcionários possam acompanhar a partida.

A recomendação geral é que os consumidores antecipem suas compras para evitar surpresas antes do apito inicial.

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Redes anunciam fechamento às 19h

Grandes redes que operam na capital paranaense confirmaram alterações em seus expedientes. Confira como vai funcionar o atendimento:

Rede Condor: Todas as unidades do Condor vão encerrar o atendimento pontualmente às 19h. Segundo a empresa, a medida foi adotada para que os mais de 14 mil colaboradores possam torcer pelo Brasil. O atendimento será retomado normalmente apenas no domingo.

Super Muffato: As lojas da rede também fecham a partir das 19h. No entanto, para quem esquecer algum item essencial, o Muffato informou que algumas unidades específicas no Paraná vão reabrir logo após o término do jogo. Em Curitiba, a única filial que reabre após o apito final é a da Rua XV de Novembro.

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