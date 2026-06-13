Supermercados de Curitiba fecham mais cedo hoje para o jogo do Brasil; veja horários

Quem está planejando aquele churrasco ou precisa abastecer a geladeira de última hora para assistir à estreia da Seleção Brasileira precisa ficar atento ao relógio. Neste sábado (13), os principais supermercados de Curitiba vão fechar as portas mais cedo para que os funcionários possam acompanhar a partida.

A recomendação geral é que os consumidores antecipem suas compras para evitar surpresas antes do apito inicial.

Redes anunciam fechamento às 19h

Grandes redes que operam na capital paranaense confirmaram alterações em seus expedientes. Confira como vai funcionar o atendimento:

Rede Condor: Todas as unidades do Condor vão encerrar o atendimento pontualmente às 19h. Segundo a empresa, a medida foi adotada para que os mais de 14 mil colaboradores possam torcer pelo Brasil. O atendimento será retomado normalmente apenas no domingo.

Super Muffato: As lojas da rede também fecham a partir das 19h. No entanto, para quem esquecer algum item essencial, o Muffato informou que algumas unidades específicas no Paraná vão reabrir logo após o término do jogo. Em Curitiba, a única filial que reabre após o apito final é a da Rua XV de Novembro.