Supermercado, Senac e Sines fazem blitz do emprego em Curitiba

A segunda-feira (26), vai ser o dia da Blitz do Emprego, uma iniciativa da prefeitura de Curitiba com parceria dos Sines (Sistema Nacional de Emprego) municipais, representantes do Senac/PR e da rede de supermercados Muffato.

A blitz vai começar às 9h, com saída do calçadão da Rua XV de Novembro, 621, em frente à Associação Comercial do Paraná (ACP), e vai seguir para a Barão do Rio Branco, rumo ao Paço da Liberdade (Praça Generoso Marques), seguindo para a Praça Tiradentes.

Depois de contornar a praça, chegará à Rua Monsenhor Celso para retornar ao Calçadão da XV e avançar ao ponto final da blitz, na Boca Maldita. Lá, as equipes ficam até as 15h. No local, também estarão o Sine Móvel e o Urbs Móvel.

“A Blitz do Emprego é uma ação inédita na cidade, que leva oportunidades de trabalho até onde as pessoas estão. Nosso objetivo é ampliar a visibilidade dos serviços dos nossos Sines, aumentar o número de contratações e captar novas vagas de comércio da região central”, destaca o vice-prefeito e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Paulo Martins.

Os servidores dos Sines curitibanos estarão identificados com camisetas do evento e irão abordar os pedestres oferecendo vagas de trabalho cadastradas no banco de dados do Sine. Os perfis compatíveis com as demandas das empresas serão encaminhados às próximas etapas dos processos seletivos.

Blitz do Emprego no Centro de Curitiba

Data: 26/5 (segunda-feira)

Horário: das 9h às 15h

Local: saída às 9h da Rua XV de Novembro, 621 (em frente à ACP) com chegada na Boca Maldita (Avenida Luiz Xavier, 34-68), onde permanece até às 15h, com presença do Sine Móvel e do Urbs Móvel