Curitibano fica perdido após falha de GPS na neve da Patagônia

O programador Thiago Araújo Crevelloni, de 38 anos, morador de Curitiba, passou por momentos de tensão e angustia ao ficar perdido em um morro coberto de neve na Patagônia, na Argentina, depois que o GPS indicou um atalho por um trecho isolado.

Em reportagem feita pelo G1, Thiago contou que a situação ocorreu aconteceu no dia 17 de maio, próximo à cidade de Gobernador Gregores, na província de Santa Cruz. Ele seguia de carro e sozinho, quando seguia para El Calafaste, ponto conhecido de acesso ao Parque Nacional Los Glaciares.

Além do erro do GPS, a neve ficou mais intensa no caminho feito pela antiga Rota 40. No caminho, Thiago precisou colocar correntes nas rodas que servem como antiderrapantes, mas em um momento em que pouco tinha visão, o carro “afundou”. “Numa curva, o carro subiu em uma espécie de duna de neve que não dava para distinguir bem por causa do vento branco. Tudo era branco, não dava para ver o que era estrada e o que era acúmulo de neve. Fiquei completamente preso”, relatou ao G1.

Sem sinal no celular e ninguém nas proximidades, Thiago tentou desatolar o carro usando pedras e objetos que encontrou. Ao não conseguir levantar o veículo, deixou o local e saiu andando na neve. A sensação térmica era de -10 °C. “Entrei em pânico. Achei que poderia morrer congelado ali mesmo. Me assustava a ideia de a neve cobrir completamente o carro”, contou o curitibano que não estava 100% clinicamente devido a um mal-estar no dia anterior.

Thiago chegou a caminhar para um ponto em que imaginou encontrar auxílio, mas sem sucesso. Retornou para a Rota 40, e depois de mais de cinco horas de caminhada no escuro, cansado, Thiago caiu na neve, praticamente sem força. “Fiquei deitado alguns minutos, sozinho, tentando recuperar energia. Consegui me levantar e segui, mesmo sem saber quanta distância faltava. Um pouco depois, ao olhar para trás em uma reta infinita, vi uma luz. Primeiro achei que estava vendo coisas, mas ela se aproximava. Era uma viatura da polícia com as luzes acesas. Naquele momento senti um alívio que não consigo descrever. Agitei os braços, liguei a lanterna do celular e eles me viram. “, disse em entrevista para o portal de notícia.

Ajuda policial

O resgate da polícia aconteceu devido a uma solicitação da hospedagem de Thiago que achou estranho o atraso do hóspede. Os policiais o levaram para um hospital e depois para o hotel. Na manhã seguinte, com a ajuda de um guincho, o curitibano recuperou o carro e segui viagem pela Patagônia.