Supermercado premia cliente da RMC com meio milhão de reais

Romildo dos Santos, morador de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foi o ganhador do primeiro meio milhão de reais da Campanha Condor Premia. A campanha está sorteando 11 prêmios de R$ 500 mil um prêmio final de R$ 1 milhão, vales-compras diários de R$ 500 e 52 prêmios de um ano de supermercado grátis, no valor de R$ 1 mil mensais, todos sorteados pela Loteria Federal.

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Com apenas R$ 13 na conta, Romildo comemora o prêmio. Ele conta que recebeu a ligação, mas não atendeu de primeira. Atendeu na segunda tentativa, ainda desconfiado por achar se tratar de um golpe. “A gente passa dificuldades, mas se o prêmio veio com a permissão de Deus, queremos fazer bom uso. A primeira coisa que quero fazer é realizar um sonho meu e da minha esposa de tirar a filha dela do aluguel”, conta.

A campanha segue até 22 de fevereiro de 2027. A cada R$ 50, um número da sorte é gerado. e consiste na geração de um número da sorte a cada R$ 50 em compras. Nas compras realizadas com o Cartão Z-ON, o cliente recebe números da sorte em dobro. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, cadastro ativo e atualizado no Clube Condor e informar o CPF no caixa.