Foi aberto na tarde desta quarta-feira (9), no Expo Unimed, em Curitiba, o Summit Sebrae, principal encontro de debates e palestras sobre micro e pequenas empresas do Paraná. A abertura contou com a presença do vice-governador Darci Piana, do vice-prefeito Eduardo Pimentel e do chefe da Casa Civil, Guto Silva. O GRPCOM é parceiro do evento.

Durante dois dias, mais de 1.500 participantes terão encontros com alguns dos principais nomes do empreendedorismo brasileiro – entre eles, a diretora da Unidade Jornais do GRPCOM, Ana Amélia Cunha Filizola. Temas importantes da economia e dos negócios serão debatidos até o final da tarde de quinta-feira (10). “É muito importante um evento desse porte, porque os empresários precisam tomar seu papel na construção do País. Não é só o governo que deve agir”, disse o vice-governador Darci Piana, que também é presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae.

A base do encontro está no conhecimento e na tecnologia. “Temos que estar preparados para os grandes movimentos que estão acontecendo. Eventos como esse são voltados para a inovação, porque as empresas precisam lutar para não perecer”, comentou Piana. Além das palestras, um grande número de estandes foi instalado para que as empresas mostrem seu trabalho e encontrem novos negócios e parcerias.