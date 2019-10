Neste sábado (12), o Parque Barigui terá muro de escalada e até minipedalinho para comemorar o Dia das Crianças. A festa será será das 10h às 17h e as atividades, todas gratuitas, vão acontecer simultaneamente entre a pista de patinação (antiga pista de aeromodelismo) até próximo ao Bar do Lago.

A maior parte das atividades recreativas vai acontecer ao lado do Salão de Atos do Barigui, onde será montado o palco para apresentações musicais com artistas e bandas convidadas que se apresentaram no Festival Canta Curitiba.

+Leia também: Escola municipal na Grande Curitiba ganha salas novinhas pra atender mais alunos

Atrações

Entre as brincadeiras, as crianças vão poder participar de oficina de robótica com blocos de montar, brinquedos infláveis gigantes, minipedalinhos em piscinas infláveis, oficina para confecção de pipas, muro de escalada, oficinas manuais, atrações culturais, atividades esportivas e minicircuito infantil de bicicleta.

O Ônibus da Cultura também vai estar na festa do Dia das Crianças do Barigui com apresentações culturais e entretenimento para os pequenos. A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) também vai montar uma arena infantil com brinquedos baby e atividades para crianças de até 6 anos.