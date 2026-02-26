Subsidiária da Petrobras no Paraná lança concurso com 126 vagas e salários de até R$ 8,2 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA), por meio do Cebraspe, publicou nesta quarta-feira (25), no Diário Oficial da União, edital de Processo Seletivo Público para preencher 126 vagas em cargos de níveis superior e médio. O concurso tem como objetivo reforçar o quadro de funcionários da empresa, seguindo o plano de retomada operacional da unidade. As inscrições vão de 2 a 23 de março.



A ANSA é uma subsidiária integral da Petrobras no Paraná, com capacidade instalada para produzir 720 mil toneladas por ano de ureia e 475 mil toneladas por ano de amônia, além de 450 mil m³ anuais de ARLA 32.



Localizada em Araucária, ao lado da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, a fábrica foi retomada em 2024, após hibernação iniciada em 2020. A planta desempenha papel estratégico na cadeia de fertilizantes e na política de fortalecimento da indústria química nacional, com impacto direto sobre a competitividade do agronegócio brasileiro. A retomada também representa a reativação de empregos qualificados e a dinamização da economia regional.

Concurso público estrutura nova fase da ANSA

O edital do Processo Seletivo Público prevê o preenchimento de 126 vagas em cargos de níveis médio e superior. O objetivo é recompor e estruturar o quadro técnico necessário para a nova fase produtiva da companhia. As oportunidades estão distribuídas em 28 áreas diferentes.

Para o nível superior, há vagas em Administração, Direito, Contabilidade, Engenharias, Segurança de Processos e do Trabalho e Medicina do Trabalho, com remuneração de R$ 8.248,49 mais benefícios. Para o nível médio, as vagas contemplam setores como inspeção de equipamentos, manutenção e operação, com remuneração de R$ 4.144,77 acrescida de vantagens.



As inscrições estarão abertas de 2 a 23 de março, exclusivamente pelo site www.cebraspe.org.br/concursos/ansa_26. As taxas são de R$ 120 para nível superior e R$ 80 para nível médio, com possibilidade de isenção nos termos da Lei Federal nº 13.656/2018.

O concurso será executado pelo Cebraspe e contempla políticas de inclusão, com reserva de vagas para pessoas com deficiência, negras, indígenas e quilombolas, conforme legislação federal vigente.