Liceu de Ofícios Criativos retoma cursos para artesãos em Curitiba

O Liceu de Ofícios Criativos de Curitiba retoma suas atividades no dia 2 de março, com uma nova programação de cursos voltados exclusivamente para artesãos e profissionais da Economia Criativa. As oficinas presenciais terão foco em técnicas artesanais, aproveitamento de materiais e estratégias para ampliar o portfólio de produtos dos participantes.

A agenda de março inclui quatro oficinas práticas, todas realizadas das 14h às 17h na sede do Liceu, localizada na Rua Mateus Leme, 22, no bairro São Francisco. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas online.

Programação das oficinas

No dia 2, Simone Assenço ministra a oficina de Minijapamala Sustentável, ensinando a confecção artesanal de um cordão de meditação com 27 contas, reaproveitando peças de bijuteria. Em 3 de março, Christiane Dias Miquelissa conduz uma aula de scrapbooking para produção de mini álbuns temáticos.

A artista plástica Débora Z. Jörgensen comanda no dia 4 uma oficina de pintura em MDF para criar uma “Caixa de Desejos”, abordando o significado das cores e sua aplicação estratégica em produtos artesanais. Encerrando a programação no dia 5, Mônica Mota ensina a confeccionar um Pote de Vidro Capivara de Páscoa, combinando técnicas de costura e montagem de pelúcia.

Os interessados devem levar materiais específicos para cada oficina, conforme lista disponibilizada no ato da inscrição. O Liceu fornecerá itens complementares durante as aulas. Para mais informações e inscrições, os artesãos podem acessar o link: https://linktr.ee/liceudeoficios