STJ determina retorno de Marco Marcondes à Prefeitura de Fazenda Rio Grande

Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida nesta quarta-feira (1º), determinou o retorno de Marco Marcondes ao cargo de prefeito de Fazenda Rio Grande. Na manhã desta quinta-feira (2), o próprio Marcondes informou, por meio das redes sociais, que já havia reassumido o gabinete.

O prefeito estava afastado desde outubro de 2025, após ser alvo de uma investigação do Ministério Público do Paraná (MPPR) sobre um suposto esquema de fraudes em contratos da área da saúde. À época, Marcondes passou a ser investigado por suspeitas de corrupção ativa e passiva, contratação direta ilegal, peculato e lavagem de dinheiro.

Na decisão, a ministra Maria Marluce Caldas concluiu que “não há notícias de fatos concretos que indiquem obstrução da Justiça ou reiteração delitiva que reforcem a necessidade da medida cautelar de afastamento da função pública”. Com isso, determinou o retorno imediato de Marcondes ao cargo.

Em nota enviada à Tribuna do Paraná, a defesa do prefeito, representada pelo escritório Sanchez Rios, afirmou ter recebido a decisão “com serenidade” e sustentou que o afastamento foi ilegal.

“A decisão representa a restauração da soberania popular e confirma a desnecessidade do afastamento cautelar. Esse entendimento se soma ao reconhecimento anterior da incompetência do juízo e reforça as inconsistências da precipitada operação apontadas pela defesa desde o início”, afirma a nota.

Marcondes celebra retorno ao cargo

Desde o início da investigação, Marco Marcondes vinha afirmando, em vídeos publicados nas redes sociais, que era alvo de perseguição política. Após a decisão do STJ, voltou a se manifestar e comemorou o retorno ao comando da Prefeitura.

“Obrigado pelas mensagens de carinho e conforto durante esses últimos meses, que foram muito difíceis e complicados na minha vida. Deus e nossos amigos nos mantiveram em pé”, disse na postagem.

Procurada, a Prefeitura de Fazenda Rio Grande informou que não irá se manifestar sobre a recondução de Marco Marcondes ao cargo.