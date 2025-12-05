Startup da grande Curitiba investe R$10 milhões em fábrica de fungos

A inovação invade o ar na região metropolitana de Curitiba. Em Pinhais, a foodtech Typcal acaba de inaugurar a primeira planta de fermentação em larga escala da América Latina dedicada à produção de novas proteínas à base de micélios, rede de fungos, consolidando um marco histórico para o setor alimentício do continente.

A conquista vem após uma captação de R$10 milhões junto a investidores brasileiros e à aceleradora belga Biotope. O que chama atenção é que todos os recursos são provenientes de capital de risco – uma raridade no setor de biotecnologia alimentar.

“Ter uma planta própria é um divisor de águas. Isso nos coloca entre as pouquíssimas startups do mundo que conseguem avançar da escala piloto para a industrial, especialmente em um segmento tão desafiador como o de novas proteínas. É um passo de pioneirismo, inovação e arrojo — três pilares que sempre nortearam a Typcal”, afirma Paulo Ibri, CEO e cofundador da empresa.

Com a nova estrutura, que já foi projetada considerando futuras expansões, a Typcal poderá iniciar sua produção em escala comercial. Esse avanço permitirá as primeiras vendas na Europa e América Latina a partir de 2026, fortalecendo a presença internacional da empresa paranaense.

O crescimento não para por aí. Além dos dois ingredientes à base de micélio que chegam ao mercado no próximo ano – disponíveis nas versões em pó e fresca – a foodtech já trabalha no desenvolvimento de mais duas soluções previstas para até o final de 2026.

“Somos a única empresa no mundo que está construindo um portfólio de ingredientes à base de micélio. Já temos dois ingredientes de micélio prontos para o mercado e outros dois em pipeline. Isso reforça não apenas nossa capacidade tecnológica, mas nossa visão de futuro e nossa responsabilidade em construir um sistema alimentar mais positivo para as pessoas e para o planeta”, destaca Eduardo Sydney, CTO e cofundador.

A inauguração também marca o início de uma nova fase para a companhia, que entrará em captação Series A para sustentar as próximas etapas de crescimento. Os planos incluem mais investimentos em infraestrutura em 2026, ampliação da capacidade produtiva e distribuição de ingredientes no mercado brasileiro a partir de 2027.

“Este é apenas o começo. Vamos continuar investindo nossos recursos da melhor forma para construir uma indústria de alimentos mais sustentável, eficiente e acessível. Estamos apenas começando a mostrar o potencial do micélio para revolucionar o que comemos, bebemos e a forma como produzimos alimentos”, finaliza Ibri.

Pioneirismo na fermentação de micélios

A Typcal é a primeira foodtech da América Latina a desenvolver fermentação de micélio por meio da economia circular. A empresa criou um processo biotecnológico escalável e sustentável para produzir proteína à base de micélio, que pode ser incorporada em diferentes produtos alimentícios, promovendo mais saúde para as pessoas e sustentabilidade para o planeta.

Pelo segundo ano consecutivo, a empresa garantiu presença no ranking Foodtech 500, índice global que lista as empresas mais inovadoras do setor. Entre seus investidores estão nomes conhecidos do cenário esportivo brasileiro: o ex-jogador de vôlei e treinador da seleção brasileira, Bernardinho, e o jogador Bruninho.

A previsão é que a expansão da fábrica piloto para comercial seja concluída em meados de 2025, quando também iniciarão as operações para abertura do mercado europeu. A empresa busca parcerias com grandes multinacionais para ampliar seu portfólio e prevê um lançamento de produto para o segundo trimestre do próximo ano.