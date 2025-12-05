Reconstrução avança em Rio Bonito do Iguaçu após tornado devastador

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As obras de reconstrução em Rio Bonito do Iguaçu, cidade atingida por um tornado em 7 de novembro, estão progredindo graças ao tempo firme. A primeira das 320 casas pré-fabricadas prometidas pelo Governo do Estado será erguida na próxima semana, marcando o início da recuperação para as famílias afetadas.

A primeira moradora a receber uma nova casa será Marilda Risse, viúva de uma das sete vítimas da tragédia. A residência será construída no mesmo local onde o casal vivia anteriormente. Para aqueles sem terreno próprio, a prefeitura está cedendo lotes, que estão em fase de preparação.

A empresa Tecverde, contratada para fornecer e construir as estruturas pré-moldadas, está estabelecendo canteiros de obras em diversos terrenos liberados pela prefeitura. O contrato estipula que todas as 320 habitações devem ser concluídas em até 180 dias após o desastre.

A Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) está gerenciando o projeto, que tem um investimento total de R$ 44 milhões. As casas, construídas no sistema wood frame para agilizar a execução, terão entre 45 e 50 m² e incluirão sala, cozinha, dois quartos, banheiro e lavanderia.

Além das novas moradias, o governo estadual já distribuiu auxílio financeiro de R$ 1 mil para 1.475 famílias vulneráveis e 410 cartões de Reconstrução, que oferecem até R$ 50 mil para reformas de residências danificadas pelo tornado.