A Mega da Virada, no valor de R$ 300 milhões, nem foi sorteada ainda, mas a sorte já bateu na região metropolitana de Curitiba neste finzinho de 2019. Um apostador de Quatro Barras, cidade vizinha da capital, foi um dos três acertadores do concurso 1.910 da Lotofácil, que sorteou R$ 2,5 milhões na noite de segunda-feira (30). O sortudo de Quatro Barras vai embolsar R$ 565,4 mil.

Além do apostador da região metropolitana, os outros acertadores da Lotofácil são de Aracaju (SE) e Arujá (SP). Os números sorteados foram 02, 03, 04, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23 e 25.

A Mega da Virada sorteia na noite desta terça-feira (31), último dia de 2019, prêmio de R$ 300 milhões, o maior da história das apostas da Caixa. Para quem ainda vai tentar a sorte nesta terça, as lotéricas ficam abertas até as 17h. As apostas também podem ser feitas até o mesmo horário no Portal de Loterias da Caixa. O sorteio vai ter transmissão da Globo a partir das 20h.