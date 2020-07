O sorteio do Nota Curitibana vai ser retomado já nesta sexta-feira (31) e com prêmios de R$ 50 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil. Por conta da pandemia de coronavírus, houve interrupção dos eventos da Loteria Federal pela Caixa Econômica Federal e a apuração dos contemplados do Nota Curitibana utiliza o sorteio federal como base. As entidades sociais que eventualmente tenham sido indicadas pelos ganhadores irão receber, respectivamente, R$ 25 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil. O sorteio de número 26, toma como base as notas pedidas em janeiro de 2020 e pode ser acompanhado na página da prefeitura no Facebook, a partir das 9 horas.

Apesar da suspensão em março dos eventos, as notas continuaram a render bilhetes para futuros sorteios e acumulo de créditos para abater no pagamento do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU). Para participar dos sorteios, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana ou no aplicativo Nota Curitibana, disponível nos sistemas Android e iOS, e informar o CPF na emissão da nota fiscal. O programa foi lançado em 2018 e já distribuiu R$ 6,10 milhões em prêmios.

A cada consumo do serviço é gerado um bilhete na primeira nota fiscal eletrônica do mês, independentemente do valor, e, na sequência, um cupom a cada R$ 50, com validade para o mês do respectivo sorteio. É possível pedir o CPF na nota em estabelecimentos do setor de serviços, como oficinas mecânicas, escolas, cursos educacionais, academias, gráficas, salões de beleza, pet shops, estacionamentos e tantos outros.

