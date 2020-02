Quem sonha em ficar milionário e costuma pedir o CPF na nota tem até o dia 20 de fevereiro para fazer seu cadastro no Nota Paraná. A partir de março, os prêmios terão o valor aumentado e haverá dois sorteios separados: um para os consumidores, totalizando R$ 2,8 milhões, e outro para entidades assistenciais, somando mais R$ 2,2 milhões. De acordo com o governo do Paraná, contribuintes que já participam do programa não precisam refazer um novo cadastro.

Ainda no dia 20 deste mês serão entregues os cheques aos vencedores do concurso de fevereiro. Os ganhadores são dois curitibanos e um contribuinte de São João, município do Sudoeste do estado. Eles vão receber R$ 50 mil, R$ 30 mil e R$ 20 mil. O sorteio foi realizado na segunda-feira (10) pela Loteria Federal.

Como se cadastrar?

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal. Para participar dos sorteios é preciso fazer adesão no site.

Toda primeira compra no mês gera um bilhete ao participante do programa para os sorteios mensais, independentemente do valor gasto nas compras. Depois, cada R$ 50 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade apenas para o sorteio do seu respectivo período.