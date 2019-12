O Som de Natal da RPC e da 98FM agita Curitiba neste domingo (8). O evento terá brincadeiras para as crianças, exposições de carros e aviões antigos, além de atrações musicais imperdíveis. As apresentações ficam por conta da Banda da RPC – com apresentadores e repórteres da emissora -, Rogério Cordoni, Rafa Gomes, escola de samba Mocidade Azul e do coral infantil do Projeto Dorcas.

Para completar a festa, a banda Sr. Banana e Di Ferrero devem animar a galera. Será no Cindacta II, Av. Pref. Erasto Gaertner, 1000 – Bacacheri, com os portões abertos a partir do meio dia. A entrada gratuita.

As atrações são para todas as idades. Por isso, não faltarão atividades para as crianças. Terá recreação e brinquedos, além de sorvete e água para refrescar o público. Como a festa faz parte da Campanha de Natal da RPC, quem quiser aproveitar o espírito natalino para fazer uma doação, a emissora está arrecadando brinquedos (novos ou em bom estado) que serão doados para crianças carentes.

Serviço

Som de Natal 2019

Data: domingo, 8 de dezembro

Horário: a partir das 12h

Local: CINDACTA II

Endereço: Av. Pref. Erasto Gaertner, 1000 – Bacacheri, Curitiba

Entrada gratuita