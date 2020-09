O sol deve voltar a aparecer em Curitiba nesta quarta-feira (2), mas a instabilidade atmosférica continua atuando e ele fica entre nuvens. Com isso, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) não descarta a ocorrência de garoa em algumas áreas da capital. Por outro lado, as temperaturas devem aumentar um pouco. No Litoral, o tempo deve seguir fechado e com chuvas persistentes ao longo do dia.

Em Curitiba, as temperaturas nos termômetros devem variar entre 14º C e 20º C nesta quarta. Segundo o Simepar, a instabilidade do dia ainda se deve à atuação dos ventos na capital. “O vento segue transportando umidade do oceano. A tendência é que ele enfraqueça um pouco ao longo desta quarta-feira, por isso a condição para que o sol apareça um pouco mais e eleve as temperaturas”, explica o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Litoral

Nas praias, estes dias que antecedem o feriado de 7 de Setembro têm sido de tempo fechado. Conforme aponta o Simepar, a condição à beira-mar é para chuva, que deve cair ao longo de todo o dia. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as medições dos termômetros deve registrar temperaturas entre 17º C e 23º C.

