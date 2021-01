O tempo em Curitiba e região volta a esquentar neste domingo (3). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), este aquecimento favorece a formação de nuvens com potencial para provocar temporais rápidos e isolados, principalmente durante a tarde. O tempo deve se comportar desta forma em todo estado, incluindo o Litoral.

Em Curitiba, a meteorologia aponta uma oscilação nas temperaturas entre 15º C e 25º C neste domingo. De acordo com o Simepar, no Paraná as temperaturas acima dos 30º C devem ocorrer na maioria dos municípios do Norte, Noroeste e Oeste do estado.

Enquanto isso, na capital, embora não esquente tanto, o mapa do Simepar mostra que o sol deve voltar a aparecer. A presença de nuvens, no entanto, ainda deve se manter e, por isso, há risco de temporais à tarde. A tendência é para chuvas rápidas.

Litoral

Nas praias do Paraná, a previsão do tempo para este domingo é parecida com a da capital. O sol deve aparecer ao longo do dia, para ajudar a esquentar as temperaturas, e as chuvas fortes estão previstas para o período da tarde. O Simepar aponta chuvas rápidas e isoladas.

Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 21º C e 28º C.