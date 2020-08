A sexta-feira (7), véspera do fim de semana do Dia dos Pais, será mais um dia sem alteração nas condições do tempo em Curitiba e região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a atmosfera segue estável, sem condições para chuvas e as temperaturas terão grande variação na amplitude ao longo do dia, que começa mais frio e esquenta à tarde. O tempo seco predomina em todas as regiões do Paraná. Só deve voltar a chover a partir da segunda quinzena de agosto.

Em Curitiba, conforme aponta o mapa do Simepar, a sexta-feira deve se apresentar com temperaturas variando entre 11º C e 24º C. O mesmo vale para a maioria das cidades da região metropolitana. Desde o fim de semana, como vem destacando a meteorologia, uma massa de ar seco se estabeleceu no Paraná e bloqueia a entrada de massas de ar mais frias úmidas. O Simepar explica que as condições do tempo são normais para a estação do inverno no mês de agosto.

Litoral

Nas praias, o tempo também segue seco e sem chuva nesta sexta-feira. Há maior presença de nuvens nesta região, por conta da proximidade com Serra do Mar, mas o sol predomina. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas mínimas previstas giram em torno dos 15º C, com máximas perto dos 23º C no período da tarde.

