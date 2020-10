O tempo amanheceu aberto em Curitiba e região nesta quinta-feira (08), após forte temporal na noite de quarta-feira e também madrugada. Porém, poucas horas depois, por volta das 10h, o tempo virou o céu escureceu em Curitiba. Segundo o Simepar, para esta quinta-feira, a chuva era prevista apenas para o período da tarde, mas por volta das 10h15 chovia em várias partes da cidade e passou rapidamente. Ainda existe um alerta amarelo de temporal para a parte sul do Paraná, Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Simepar a chuva nesta quinta-feira deve passar a ser inconstante, com chance de temporais em algumas áreas. De acordo com o meteorologia, as temperaturas na capital devem variar entre 16º C e 28º C em Curitiba.

Sem energia

O temporal da noite desta quarta-feira (07) ainda afeta duas mil unidades consumidoras sem energia elétrica. Na noite de quarta-feira, esse número chegou a oito mil.

Outras regiões

A quinta-feira seguirá instável e com possibilidade de chuvas e temporais entre o Sudoeste, Centro-Sul e Leste do Paraná. Nas áreas a partir da metade Norte e Oeste o sol deve aparecer e fazer subir as temperaturas. Em Paranavaí, por exemplo, a previsão é de máximas em torno dos 39º C. Para o extremo sul paranaense, há alerta amarelo de temporal, segundo o Inmet.

No Litoral, segue a previsão de céu nublado com chuvas isoladas ao longo do dia. Assim como em Curitiba, o sol pode aparecer em alguns momentos, mas isso não será o suficiente para elevar tanto as temperaturas. Conforme aponta o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a variação térmica deve ficar entre 17º C e 21º C.

