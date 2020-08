O sol e o tempo seco devem seguir predominando em Curitiba e região nesta quarta-feira (26). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma massa de ar seco bloqueia a chegada de umidade em quase todo o estado e a estabilidade se mantém durante a semana.

De acordo com a meteorologia, o dia amanhece com poucas nuvens na capital e não deve chover. A previsão é de temperaturas um pouco mais baixas pela manhã. O mesmo vale para o Litoral, mas, por lá, o dia começa com uma nebulosidade um pouco mais elevada.

Em Curitiba, nesta quarta, a temperatura nos termômetros deve variar entre 5º C e 23º C. Conforme aponta o Simepar, o tempo permanece estável em diversas regiões paranaenses, com o início de um padrão de bloqueio atmosférico que deixa o tempo estável ao longo da semana. Com isso, a umidade do ar começa a ficar mais baixa e as temperaturas mais elevadas no decorrer da tarde. Esse padrão deve se manter.

Litoral

Nas praias paranaenses, a quarta-feira amanhece com mais nuvens do que na capital. No entanto, de acordo com o Simepar, não há previsão de chuva. Assim como em Curitiba, a quarta-feira amanhece mais fria e as temperaturas devem subir à tarde. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal da Paraná, as marcações das temperaturas nos termômetros deve variar entre 13º C e 22º C.

