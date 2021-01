O tempo em Curitiba e região deve se apresentar com menos nebulosidade neste sábado (2). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a condição atmosférica volta a ficar mais favorável para ocorrência de chuvas típicas de verão em grande parte do Paraná.

Entre os setores Central, Leste e Nordeste do estado estão previstas chuvas de curta duração entre a tarde e a noite. No Litoral, no entanto, o tempo permanece instável e chove de forma um pouco mais abrangente.

De acordo com a meteorologia, nas demais regiões paranaenses a tendência é de predomínio de sol e as temperaturas apresentam expressiva elevação. Em Curitiba, porém, as temperaturas ainda ficam amenas e o sol divide espaço com muitas nuvens. Neste sábado, segundo o Simepar, as marcações nos termômetros devem variar entre 16º C e 25º C.

Litoral

Nas praias do Paraná, o tempo mais instável neste sábado não deixa as temperaturas subirem tanto. A variação térmica deve ficar entre 22º C e 28º C. De acordo com o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, o céu fica mais encoberto e há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia.