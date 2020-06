Nesta quinta-feira (18), o dia deve ser de muita nebulosidade, mas com várias aberturas de sol na região de Curitiba. De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, as temperaturas seguem amenas, com mínima de 12ºC e máximas que podem chegar aos 23ºC. Apesar da chegada próxima do inverno, os próximos dias ainda prometem temperaturas agradáveis não só em Curitiba como em todo o estado.

No Paraná, o tempo continua estável, sem chuvas, e o sol deve aparecer em todas as regiões nesta quinta-feira. As temperaturas devem aparecer mais altas em comparação aos últimos dias em várias regiões. Segundo o Simepar, os ventos na região norte podem se intensificar entre a manhã e à tarde, o que pode atingir o interior de forma moderada.

Interior

De maneira geral, ainda dá tempo de curtir a casa nesta quarentena sem passar muito frio ou calor. Vai dar para curtir um solzinho da janela ou do quintal. Em Paranavaí, na região norte, a mínima será de 18ºC e a máxima pode chegar aos 28ºC. Já na outra ponta do Paraná, na região sul, o município de Rio Negro podem registrar nos termômetros 12ºC de mínima e 23ºC de temperatura máxima.

