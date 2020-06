O inverno começa sábado (20) e chegou a hora de os curitibanos abrirem o guarda-roupa e ajudarem quem passa frio. Terça-feira (16), a prefeitura lançou a Campanha do Agasalho 2020 de doação de roupas, cobertores e calçados para a população carente. Veja os pontos de doação no fim do texto.

Com o tema “Abrace à Distância”, em referência à pandemia de coronavírus, que exige distanciamento de 1,5 m entre as pessoas para evitar o contágio, mesmo na quarentena é possível ajudar. Mas atenção: só doe roupas em bom estado de conservação, que realmente protejam as pessoas do frio. E também não custa nada entregar as peças lavadas, para que os necessitados já posam usá-las.

As peças doadas serão usadas por pessoas atendidas nas unidades de assistência social. Idosos, crianças e principalmente moradores de ruas vão poder se esquentar do frio com a sua ajuda. “Neste momento de pandemia, o abraço está temporariamente revogado. Por isso, o abraço à distância pode ser o cobertor, a roupa masculina ou feminina, as peças em bom estado, higienizadas e que possam ser distribuídas imediatamente”, incentiva o prefeito Rafael Greca em declaração ao site da prefeitura.

Vale lembrar que neste ano a vulnerabilidade aumentou justamente por causa da pandemia da covid-19. Por isso, a sua doação fará ainda mais diferença.

A maior necessidade da Campanha do Agasalho é por roupas masculinas, principalmente para atender a população em situação de rua.

Pontos de doação da Campanha do Agasalho

Supermercados Condor

Água Verde – Av. Água Verde, 860 (Água Verde)

Ahú – Av. Anita Garibaldi, 1729 (Ahú)

Boa Vista – Rua Lodovico Geronazzo, 805 (Boa Vista)

Brasília – Av. Brasília, 6900 (Novo Mundo)

Cajuru – Rua Natal, 1155 (Cajuru)

Campo Comprido – Rua João Dembinski, 1410 (Cidade Industrial)

Centro Cívico – Rua Nilo Peçanha, 1000 (São Francisco)

Champagnat – Rua Martin Afonso, 2800 (Bigorrilho)

Cristo Rei – Rua Fioravante Dalla Stella, 66 (Cristo Rei)

Derosso – Rua Francisco Derosso, 3300 (Xaxim)

João Bettega – Rua João Bettega, 3930 (Cidade Industrial)

Marechal – Av. Marechal Floriano Peixoto, 7486 (Boqueirão)

Novo Mundo – Rua Visconde do Serro Frio, 164 (Novo Mundo)

Pinheirinho – Av. Winston Churchill, 2170 (Pinheirinho)

Santa Cândida – Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 312 (Atuba)

Santa Felicidade – Av. Manoel Ribas, 8243 (Butiatuvinha)

Santa Quitéria – Rua João Alencar Guimarães, 2126 (Santa Quitéria)

São Braz – Av. Vereador Toaldo Túlio, 3650 (São Braz)

Sítio Cercado – Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3.868 (Sítio Cercado)

Torres – Av. Comendador Franco, 6005 (Uberaba)

Wenceslau Brás – Av. Presidente Wenceslau Braz, 790 (Guaíra)

Supermercados Festval

Centro Cívico – Rua Mateus Leme, 1850

Santa Felicidade – Av. Vereador Toaldo Túlio, 420

Mercês – Av. Manoel Ribas, 1396

Torres – Av. Comendador Franco, 4160

Champagnat – Rua Desembargador Otávio do Amaral, 576

Silva Jardim – Av. Silva Jardim, 506

São Lourenço – R. Mateus Leme, 4556

Barigüi – Av. Cândido Hartmann, 1580

Brigadeiro – Rua Brigadeiro Franco, 641

Água Verde – Rua Professor Álvaro Jorge, 75

Pinhais – Rua Jaguariaíva, 92

Bar Mr. Hoopy

Água Verde – Av. Estados Unidos, 974

Bacacheri – Rua Prefeito Erasto Gaertner, 2489

Cabral – Av. Estados Unidos, 1565

Derosso – Rua Francisco Derosso, 1917

Ecoville – Rua João Falarz, 1215

Getúlio – Av. Pres. Getúlio Vargas, 3310

Jardim das Américas – Av. Nossa Senhora De Lourdes, 426

Portão – Rua Itatiaia, 950

Santa Felicidade – Av. Manoel Ribas, 5175

Trajano – Rua Trajano Reis, 144

Bairro Alto – Rua José de Oliveira Franco, 1774

Jardim Botânico – Rua Roberto Cichon, 21

Mercês – Av. Manoel Ribas, 338

Pinhais – Av. Jacob Macanhan, 960

São José dos Pinhais – Rua Veríssimo Marques, 1442

Campo Largo – Rua Dom Pedro II, 935

Studio Corpo Livre

Unidade Avenida Iguaçu – Av. Iguaçu, 2712 – Água Verde

Rodoferroviária de Curitiba

Rua Affonso Camargo, 330 (entrada do prédio da Urbs e embarque do Bloco Estadual).

Igreja Evangélica Livre do Boa Vista

Av. Paraná, 2920 – Boa Vista

Farmais Cidade Industrial

Rua Lea Moreira de Souza Moura, 271 – CIC

Snowman Labs

Rua Nunes Machado, 1319 – Rebouças

Postos de Combustíveis filiados ao Sindicombustíveis

Rede Massa

Lojas Havan

