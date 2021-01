O tempo deve seguir com nebulosidade e sol entre nuvens em Curitiba região nesta segunda-feira (4). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a circulação de ventos segue transportando umidade do oceano e, com isso, chuvas ocasionais são esperadas para o Leste paranaense. No Interior do estado, o tempo segue abafado e com chuvas isoladas à tarde. Não há risco de tempestades.

Em Curitiba, nesta segunda, o mapa do Simepar aponta uma variação nas temperaturas entre 14º C e 27º C. O sol deve ficar entre nuvens na capital. De acordo com a meteorologia, apenas chuvas fracas e ocasionais podem ocorrer a partir do período da tarde.

Litoral

Nas praias do Paraná a previsão é parecida com a da capital nesta segunda-feira. No entanto, o primeiro dia da primeira semana do ano no Litoral deve se apresentar com sol um pouco mais presente do que em Curitiba. Segundo o Simepar, embora ainda haja umidade no ar e nuvens, o risco de chuvas é baixo. Se ocorrerem, devem ser fracas e isoladas.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas devem variar entre 19º C e 29º C ao longo do dia.