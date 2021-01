A Secretaria de Estado da Saúde informou neste domingo (03) que foram registrados 1.688 novos casos e 27 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. As vítimas fatais são 11 mulheres e 16 homens, com idades que variam de 26 a 91 anos. Com isso, o Paraná soma 418.122 casos confirmados e 7.965 mortos em decorrência da doença.

Neste domingo, 1.504 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 estão internados. São 1.158 pessoas em leitos SUS (590 em UTI e 568 em leitos clínicos/enfermaria) e 346 em leitos da rede particular (137 em UTI e 209 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.064 pacientes internados, 415 em leitos UTI e 649 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em hospitais das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.