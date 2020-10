O tempo em Curitiba e região deve ser um pouco mais nublado no amanhecer deste domingo (18). Ao contrário do que foi o sábado (17), quando o sol apareceu mais forte pela manhã, dessa vez ele deve ficar mais escondido nas primeiras horas do dia na capital, para depois ganhar espaço. Mesmo com a nebulosidade, não há previsão de chuva significativa. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), apenas chuviscos isolados podem ocorrer na região de Curitiba. E a ausência de precipitações vale para todo o Paraná.

O Simepar aponta uma variação térmica em Curitiba que vai de 14º C a 24º C neste domingo. Será um dia levemente mais quente em relação ao sábado, mas com um pouco mais de nuvens no céu. Conforme mostra o mapa da meteorologia, a umidade presente em Curitiba é ocasionada por ventos que chegam do oceano em direção ao continente.

“Eles carregam mais umidade e deixam céu carregado de nuvens, com chance de aparecer algum chuvisco isolado no decorrer do período. Mas, no geral, teremos um dia parecido com o sábado. O céu demora um pouco mais para abrir pela manhã, mas o sol aparece”, explica o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Ainda de acordo com Braun, a ausência de chuva vale para todo o estado. “Apenas algumas regiões, como o Norte e Nordeste, que podem apresentar algum evento de chuva mais presente, por causa da nebulosidade intensa por lá. Mas, no Paraná com o um todo, está bem difícil chover”, aponta o meteorologista.

Litoral

A umidade também marca presença nas praias do Paraná. Neste domingo, segundo o Simepar, o céu deve ficar carregado de nuvens e os chuviscos não estão descartados. As temperaturas previstas para o dia, nas cidades do Litoral paranaense, devem variar entre 18ºC e 24ºC.