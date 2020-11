Previsão do tempo

O último fim de semana do mês de novembro vai apresentar instabilidade no tempo com grande possibilidade de chuva para Curitiba e litoral. O volume de água deve ser menos intenso em relação ao da última quinta-feira (26), que provocou alagamentos e estragos na capital.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão aponta que o sol vai aparecer pela manhã neste sábado (28), mas logo no começo da tarde, as nuvens irão ganhar força e fechar o tempo. A chuva não será forte, mas terá uma sequencia ao longo do dia. A mínima será de 18°C.

Já no domingo (29), o tempo fechado irá permanecer e com mais intensidade. A chuva será mais forte e com ventos chegando a 27 km/h. Esta instabilidade na capital deve permanecer ao longo de toda a primeira semana de dezembro.

A chuva tem sido esperada com ansiedade no estado, por causa da maior crise hídrica provocada pela forte estiagem. O período de seca obriga a Companhia de Abastecimento (Sanepar) a realizar cortes programados no fornecimento de água dos bairros de Curitiba, a cada um dia e meio.

No litoral, o tempo vai ser semelhante ao de Curitiba, mas com chuvas mais fracas. A máxima pode alcançar 31°C em Guaratuba no domingo.

Interior

Grande parte do Paraná vai apresentar chuva devido a enorme instabilidade no Estado. No entanto, na região Norte e Noroeste são exceções e devem apresentar sol. Em Paranavaí, a máxima prevê 38°C, ou seja, calor para cada um. Ótimo fim de semana a todos!