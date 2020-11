O fim de semana chegou e com ele teremos a companhia do sol e da chuva em Curitiba e na região metropolitana. O domingo (15) de eleições deve ter chuva em alguns momentos do dia, mas nada que atrapalhe a votação que irá definir os prefeitos e vereadores dos municípios. Confira o guia dos candidatos que a Tribuna do Paraná preparou para o período eleitoral.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sábado (14) vai apresentar tempo bom na grande parte do dia. A máxima pode chegar aos 30°C, à tarde. No entanto, a chuva não está descartada por volta das 17h, mas nada acentuado.

No domingo, o clima vai estar mais úmido e com isto, a possibilidade de chuva vai ser maior. O Simepar aponta 79% de chance de chuva na capital paranaense especialmente, para o fim da tarde e noite.

No Litoral do Paraná, a temperatura vai ser semelhante a de Curitiba, mas sem previsão de chuva para o fim de semana. Neste sábado, o Litoral terá sol entre nuvens e a máxima chegando aos 28°C. No domingo de votação do primeiro turno, tempo bom e a mínima de 21°C.

Interior

No interior, a previsão é de tempo bom e calor em todas as regiões. Em Maringá, norte do estado, a máxima pode chegar a 36°C neste sábado. Já no domingo, o maçarico vai permanecer ligado. Vale o alerta para ficar bem hidratado para estar bem-disposto para o voto.