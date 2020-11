Use com moderação!

O primeiro turno das eleições municipais de 2020, que acontece no próximo domingo (15), fez a Sanepar cancelar parcialmente o rodízio de água desta sexta-feira (13), em Curitiba e em cidades da região metropolitana.

Apesar da severa crise hídrica que atinge a capital e seu entorno, apenas dois municípios terão cortes no abastecimento nesta data. Segundo a Sanepar, nesta sexta-feira, a pausa no fornecimento de água começa às 16h, e o retorno deve ocorrer até às 4h do dia 15, domingo.

*Bairros repetidos na lista serão afetados em diferentes áreas.

Lembrando que alguns bairros seguem sem água por causa do rodízio de quinta-feira.

Bairros afetados pelo rodízio nesta sexta-feira (13)

Curitiba

Não haverá rodízio em bairros da capital nesta sexta-feira.

Região Metropolitana

Bocaiuva do Sul: Vila Velha, Jd Yolanda, Vila Costa, Cachoeirinha, Cabeça D’anta.

Colombo (afetados pela área da Gravidade Colombo Sede): Butiatumirim, Fervida, São João, Santa Gema, Cercadinho, Serrinha, Itajacuru, Centro (parcial).

Colombo (afetados pela área da válvula Pau Brasil): Parque Embu.

Áreas de recalque e de gravidade

Área de Recalque: É toda região que geograficamente fica a uma altitude acima do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando portando de bombeamento para que a água chegue até as residências.

Área de Gravidade: É toda região que geograficamente fica a uma altitude abaixo do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando apenas da gravidade para que a água chegue até as residências.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.