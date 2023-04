Sol com céu limpo faz a temperatura subir neste sábado em Curitiba

Curitiba e região metropolitana amanheceram com sol neste sábado (22) de feriado prolongado e o tempo bom deve permanecer ao longo do dia. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas devem se manter mais amenas pela manhã, esquentando um pouco mais à tarde.

De acordo com a meteorologia, as temperaturas devem variar entre 13º C e 20º C na capital.

Ainda conforme o Simepar, o tempo se mantém estável em boa parte do Paraná. Porém, a nebulosidade deve variar na área ente Curitiba e o Litoral do Estado. “Esse possível aumento de nebulosidade pode ocasionar risco de garoa entre as praias e a capital”, explica o meteorologista Lizando Jacóbsen, do Simepar.

No Litoral, quem desceu a Serra do Mar para curtir o feriado nas praias deve passar o sábado com tempo bom. O Simepar aponta temperaturas variando entre 16º C e 22º C ao longo do dia.

