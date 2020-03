O tempo começa a abrir em Curitiba a partir desta quarta-feira (4). Segundo o Instituto Simepar, os termômetros devem esquentar e as temperaturas do dia devem variar entre 12° C e 26° C na capital. No Litoral, a nebulosidade ainda deve prevalecer pela manhã, mas também haverá melhora do tempo a partir da tarde desta quarta.

Segundo a meteorologia, a estabilidade ocorre por conta da mudança dos ventos, que deixam de soprar do oceano para, agora, chegarem do Sul. “O tempo já começa a ficar mais estável, com previsão de dias mais secos a partir da tarde desta quarta e passando pela quinta-feira (5). Até o fim de semana, deve seguir assim”, apontou o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar.

Litoral

Nas praias paranaenses, o restante da umidade do ar ainda pode ocasionar chuviscos isolados ao longo desta quarta-feira. O tempo à beira-mar também começa a melhorar. De acordo com o Simepar, a estabilidade continua até o fim de semana.

Ao longo desta quarta, as temperaturas começam a subir em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. A máxima prevista gira em torno de 28°C, com mínima de 19°C.

Nas demais regiões do estado, o sol predomina nesta quarta. Em Campo Mourão, Laranjeiras do Sul e Pato Branco, a máxima pode chegar aos 28°C.