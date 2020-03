O governo do Paraná divulgou nesta terça-feira (3) um novo boletim sobre o Covid-19, doença causada pelo coronavírus. De acordo com a Secretaria da Saúde (Sesa), mais sete pacientes com suspeita de Covid-19, que passaram por Itália, França e Alemanha, foram incluídos na lista.

São cinco pessoas de Curitiba: um homem de 42 anos e quatro mulheres, duas de 25, uma de 22 e outra de 19 anos. Além de dois cidadãos de Foz do Iguaçu: um homem de 39 anos e uma mulher de 21. Nesta segunda-feira (2) a Sesa já havia divulgado um boletim com outros sete casos suspeitos.

Assim, o estado tem 14 casos em investigação. Até o momento não há casos confirmados da doença no estado – nove já foram descartados após análise.

Como prevenir o coronavírus