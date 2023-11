Sol a pino, tempo firme e manhãs geladas; veja a previsão para Curitiba

Previsão do tempo

Depois de muito tempo o Paraná não está sob nenhum tipo de alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Os próximos dias devem ser de sol e tempo firme, pelo menos até a próxima quinta-feira (9). O domingo amanheceu com friozinho na região de Curitiba e assim deve ser pelo menos até terça. Não há previsão de chuvas para este período.

Segundo o Simepar, a semana começa com tempo estável em todas as regiões paranaenses, ainda por conta do predomínio da massa de ar seco e frio. Entre a madrugada e o início do dia, devido à ausência de nuvens, o frio se estabelece e se intensifica desde o centro-sul até a Região Metropolitana de Curitiba.

Alguns nevoeiros/nuvens baixas podem se formar nessas regiões do Estado, porém com o aquecimento diurno o tempo fica ensolarado e agradável no período da tarde. A previsão para este domingo é que a máxima atinja os 21°C.

A temperatura vai se elevar nos próximos dias com a perda de força dessa massa que atua sobre o estado. Na quinta, pelo menos hoje, a previsão é de 31°C.

