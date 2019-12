Sacolões de Curitiba estão com um desconto de 21,2% em 30 produtos comercializados nas 14 unidades do Sacolão da Família. Apenas nesta quinta-feira (12), o preço cai de R$ 2,29 o quilo para R$ 1,89. Estão em promoção produtos como manga, goiaba, abacaxi, abacate, melancias, banana, pera, melão entre outras. Entre as verduras, os descontos são aplicados na berinjela, beterraba, tomate, cenoura, batata-doce, aipim, entre outros. O desconto nas frutas e verduras ocorre no mesmo momento em que o preço da carne vai às alturas.

De acordo com a prefeitura de Curitiba, o preço promocional faz parte das ações de Natal da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

Entram na promoção as seguintes unidades do Sacolão da Família: Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, Carmo, Fazendinha, Jardim Paranaense, Osternack, Pinheirinho, Rui Barbosa, Santa Cândida, Santa Efigênia, Santa Felicidade, Vila Oficinas e Vila Sandra.

Quem pode comprar no Sacolão da Família?

Para poder comprar no Sacolão da Família basta chegar ao local. Não é necessário cadastro, tampouco carteirinha para ter acesso aos produtos com preço abaixo do mercado.