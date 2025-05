Situação agrava e deixa bairros de Curitiba por mais tempo sem água

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta sexta-feira (30), a Sanepar informou que bairros de Curitiba e Araucária estavam enfrentando problemas no abastecimento de água. A previsão inicial era de normalização até a manhã deste sábado (31). No entanto, às 7h, a empresa comunicou que a situação é mais complexa do que o previsto, e algumas regiões seguem sem água.

Segundo a Sanepar, o rompimento de uma adutora (tubulação que transporta água do local de tratamento) afetou uma área maior do que o estimado inicialmente. Técnicos seguem atuando nos reparos. A expectativa é que o fornecimento seja retomado de forma gradual até o fim da tarde deste sábado.

Em Curitiba, estão com o abastecimento comprometido os bairros Campo de Santana, Caximba, Tatuquara, Pinheirinho, Sitio Cercado, Ganchinho, Sitio Cercado, Umbará, CIC, Alto Boqueirão, Boqueirão, Pinheirinho, Xaxim, Ganchinho, Hauer e Sítio Cercado.

Em Araucária, os bairros afetados são Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera e Cachoeira.

O que fazer até a retomada do abastecimento?

A Sanepar orienta que a população utilize a água tratada apenas para alimentação e higiene pessoal. Atividades que consomem muita água, como lavar carros ou calçadas, devem ser adiadas.

A companhia também reforça a importância de ter caixa-d’água em casa, com capacidade mínima de 500 litros, conforme recomendação da ABNT. Esse volume é suficiente para manter o imóvel abastecido por até 24 horas durante interrupções temporárias.

Precisa de ajuda? O atendimento da Sanepar funciona 24 horas pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Só tenha em mãos a conta de água ou o número da sua matrícula.