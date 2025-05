Show do System of a Down em Curitiba gera bloqueios no trânsito

As ruas nos arredores do Estádio Major Antônio Couto Pereira, no Alto da Glória, terão alterações no tráfego nesta terça-feira (6). Com expectativa de público em torno de 40 mil pessoas, a banda System of a Down faz show a partir das 21h. Os portões serão abertos às 16h.

Os bloqueios viários começam às 7h e seguem até as 5h de quarta-feira (7). Veja abaixo as vias que serão interditadas:

Rua Amâncio Moro com Ubaldino do Amaral;

com Ubaldino do Amaral; Rua Floriano Essenfelder com Ubaldino do Amaral;

com Ubaldino do Amaral; Rua Mauá com Floriano Essenfelder;

com Floriano Essenfelder; Rua Floriano Essenfelder com 21 de Abril;

com 21 de Abril; Rua Pedro Rolim de Moura com Mauá;

de Moura com Mauá; Rua Barão de Guaraúna com Augusto Severo;

com Augusto Severo; Rua Maria Clara com Amâncio Moro;

com Amâncio Moro; Rua Tertuliano Muller com Deus Zamenhof;

com Deus Zamenhof; Rua Ivo Leão com Deus Zamenhof.

A Superintendência de Trânsito (Setran), vinculada à Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), poderá implantar novos bloqueios ao longo do dia para garantir a segurança dos pedestres. Moradores da área bloqueada terão acesso mediante apresentação de comprovante de residência.

Duas linhas de ônibus terão itinerários alternativas

Durante as interdições, as linhas Augusto Stresser (361) e Hugo Lange (374) circularão por rotas alternativas. No sentido Centro, passarão pelas ruas Paraguassu, Machado de Assis, Almirante Tamandaré e XV de Novembro. No sentido bairro, utilizarão Amintas de Barros, Sete de Abril e Alberto Boliguer.

Acessos ao estádio devem ser feitos pelos portões

O público deve entrar no estádio pelo portão correspondente ao ingresso adquirido. Confira abaixo as ruas de acesso:

Pista Premium : Portão 13 na Rua Floriano Essenfelder;

: Portão 13 na Rua Floriano Essenfelder; Pista comum : Portão 1 na Rua Ubaldino do Amaral;

: Portão 1 na Rua Ubaldino do Amaral; Cadeira Social Superior/Inferior : Portões 20 e 21 na Rua Ubaldino do Amaral;

: Portões 20 e 21 na Rua Ubaldino do Amaral; Cadeira Mauá : Portão 5 na Rua Mauá;

: Portão 5 na Rua Mauá; Arquibancada : Portão 3 na Rua Amâncio Moro;

: Portão 3 na Rua Amâncio Moro; Camarote : Portão 6 na Rua Mauá;

: Portão 6 na Rua Mauá; PCD: os ingressos referentes à PCD serão checados em todos os portões, mas para maior conforto são indicados os portões 13 (Rua Floriano Essenfelder) ou 3 (Rua Amâncio Moro).

