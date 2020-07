Fiscalização da Vigilância Sanitária da prefeitura de Curitiba na tarde desta segunda-feira (6) encontrou atividades irregulares em shoppings. Pelas regras do atuais decretos estadual e municipal, nenhuma atividade pode ser realizada nesses estabelecimentos. Segundo a prefeitura, muitas denúncias chegaram indicando que atendimentos estavam sendo realizados, como drive thru, delivery e take away.

A partir das reclamações, equipes de fiscalização comprovaram irregularidades. Ainda de acordo com a prefeitura, foram lavrados autos de infração. A partir disso, serão instaurados processos administrativos que podem levar a aplicação de multas.

A reportagem questionou quais shoppings estariam com atividades irregulares, mas a resposta foi prometida pela prefeitura para terça-feira (7).

Ao apresentar os números de casos, mortes e internações no boletim epidemiológico da covid-19 segunda-feira, a secretária municipal de Saúde, Márcia Huçulak, voltou a apelar para que todos, cidadãos, empresários e empreendedores, façam sua parte para conter o avanço do coronavírus. Até segunda-feira, Curitiba registrava 195 mortes e 7.530 pessoas infectadas.

“Recebemos muitas reclamações, muitas cobranças em cima da prefeitura em várias situações que ocorreram . A gente se sente muito cobrado, fizemos mais de 57 autuações no fim de semana, fechamento de serviço semana passada. Nós estamos tentando fazer o nosso papel mas é muito chato, é muito deprimente. Não sei o que dizer desse momento, a gente perde a esperança na humanidade, porque as pessoas exigem do poder público aquilo que elas não fazem”, desabafou a secretária.

