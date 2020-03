Os shoppings de Curitiba e região metropolitana terão sua rotina mudada para conter o contágio do coronavírus. Para diminuir o fluxo de consumidores nos espaços comerciais, a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) recomendou que os horários de funcionamento fossem reduzidos.

publicidade

Assim, desde terça-feira (17), os shoppings Mueller, ParkShopping Barigüi, PolloShop, Pátio Batel e São José adotaram o horário de atendimento das 12h às 20h nas lojas, com algumas adaptações para cada centro comercial.

LEIA MAIS – Quarentena por coronavírus faz curitibanos correrem para os supermercados

Além disso, os shoppings aumentaram o número de dispensers de álcool gel e estão ressaltando os cuidados redobrados com a limpeza, além de transmitir no sistema de som comunicados de conscientização e horários reduzidos são algumas das ações de prevenção.

A preocupação é tamanha, que o próprio governador Ratinho Jr citou os shoppings no anúncio do decreto de prevenção do coronavírus segunda-feira (16), que suspendeu as aulas nos colégios da rede estadual. “É importante salientar para os jovens que não adianta eles não irem para as escolas e daqui a pouco irem para os shoppings fazer uma série de aglomerações. Isso não ajuda na prevenção”, reforçou o governador.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇