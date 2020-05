Na tentativa de driblar a crise causada pelo coronavírus e movimentar as vendas para o dia das mães, shoppings de Curitiba e região estão realizando a comercialização de presentes via whatsApp e promovendo a entrega dos itens no sistema drive-thru. Estabelecimentos estão fechados por decreto estadual e alternativa é forma para enfrentar a queda brusca no consumo para a data, que será comemorada no próximo domingo, dia 10.

Com os shoppings fechados desde o dia 20 de março por conta de um decreto do Governo do Paraná para evitar a propagação da Covid-19, alguns lojistas têm apostado nas vendas via redes sociais e aplicativos e entregas via motoboy, mas de forma independente, sem nenhuma ação dos estabelecimentos. Entretanto, para o Dia das Mães, esses grandes centros de compras organizaram uma “força-tarefa” para não deixar a importante data comercial “em branco”.

“É uma oportunidade para vendermos um pouco e não deixarmos a máquina do comércio enferrujar”, disse Camilo Turmina, presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP).

Geralmente, o dia das mães fica atrás no calendário de lucratividade dos comerciantes apena atrás do Natal. Porém, mesmo com os esforços, por conta da pandemia do coronavírus, o panorama das vendas neste ano não é dos melhores.

De acordo com informações da ACP, a estimativa é que as vendas caiam pela metade neste dia das mães, se comparadas ao ano passado. Outro dado impactante, segundo uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), é que 68,3% dos paranaenses devem presentear nesta data, um percentual bem menor do que o registrado em 2019, quando 80% dos filhos planejavam comprar algo para as mães. Esta é a menor expectativa desde o início da sondagem, em 2015.

Tecnologia e distanciamento

Se as estimativas não são boas, há um dado que vem na contramão do pessimismo. Uma modalidade que deve crescer neste dia das mães é a compra pela internet. Segundo a Fecomércio PR, por conta da pandemia, 24,7% dos consumidores que comprarão alguma lembrança para as mães, farão de modo online. Para se ter uma ideia do aumento, no Natal, o número registrado no levantamento da instituição foi 11,7%.

Aproveitando a disponibilidade dessa parcela de consumidores, os shoppings estão oferecendo os presentes para a data de forma virtual. Após os clientes fecharem a compra diretamente com os lojistas, a retirada das mercadorias é feitas nos estacionamentos.

Os shoppings que estão oferecendo a entrega das compras via drive-thru, conforme apuração da reportagem, são o ParkShoppingBarigüi, Palladium, São José, Jardim das Américas, Crystal, Jockey Plaza, Mueller, Estação, Curitiba e Pátio Batel. Os estabelecimentos informam nos materiais de divulgação das ações, que estão cumprindo todos os protocolos de segurança para garantir a higienização das mercadorias e para que não haja o risco de propagação do coronavírus. A entrega dos produtos está sendo feita por pessoas que utilizam máscaras e luvas.

Veja como comprar e retirar os itens em cada estabelecimento:

ParkShoppingBarigüi: O cliente interessado deve entrar em contato com a loja participante por meio do WhatsApp e tratar diretamente com o lojista todo o processo de compra, desde a escolha do produto à forma de pagamento e horário de retirada. O ponto drive-thru está localizado no estacionamento G1 Norte, próximo ao petshop, e funciona diariamente de 12h às 20h. Para consultar quais são as mais de 50 lojas participantes, é necessário acessar o site www.parkshoppingbarigui.com.br e as redes sociais @parkshoppingbarigui.

Shopping Crystal: O cliente faz o pedido online, diretamente com a loja, e agenda um horário para a retirada do produto. A negociação do pagamento também é feita com o lojista, sendo possível realizá-lo no momento da entrega. Nas redes oficiais do shopping é possível conferir quais são as 17 lojas participantes. Entregas do dia 07 a 09 de maio, das 11h às 19h; 10 de maio, das 11h às 15h no Estacionamento do piso G3 do Shopping.

Palladium: Até domingo, 10 de maio, é possível fazer a compra nas lojas participantes e agendar a retirada do produto sem sair do carro no estacionamento interno (G2) do empreendimento. O horário de funcionamento do sistema drive-thru do Palladium Curitiba é das 12 às 20h. Para retirar o produto, os clientes precisam entrar em contato direto com as lojas (via WhatsApp divulgado nas redes sociais do shopping), escolher o produto, combinar a forma de pagamento e agendar a retirada. As compras também podem ser entregues via delivery. As lojas participantes, telefones de contato e mais informações podem ser conferidas no Facebook ou Instagram do shopping.

Jardim das Américas: O serviço irá funcionar até o dia 10 de maio, diariamente, das 12h às 20h. O contato para a escolha de produtos, agendamento de retirada e forma de pagamento serão feitos diretamente via WhatsApp com cada lojista e as entregas serão no estacionamento principal do shopping respeitando todas as regras de higiene necessárias para o momento. No site e nas redes sociais do shopping é possível encontrar o contato das 28 lojas que fazem parte da ação. Mais informações: (41) 3366-5885.

Shopping São José: No site www.shoppingsaojose.com.br, os clientes encontram os contatos de WhatsApp de 46 lojas e o direcionamento do e-commerce de outras três. Além disso, ao clicar na vitrine virtual, os consumidores encontram diversos produtos, com foto, especificações e valor. Os clientes combinam os detalhes diretamente com os lojistas. A retirada acontecerá até o dia 10 de maio, das 10h às 20h, no piso G1 do estacionamento do shopping.

Jockey Plaza: A entrega deve ser agendada com a loja, e está disponível todos os dias, no melhor horário a ser negociado entre loja e cliente. As lojas que estão atendendo neste formato estão listadas no site do empreendimento (jockeyplaza.com.br) e divulgadas via redes sociais, no Instagram @jockeyplazacuritiba e Facebook @jockeyplazashopping. O drive-thru está localizado na entrada C do empreendimento, na Rua Konrad Adenauer, local destinado aos carros de aplicativo, o cliente pode retirar suas compras sem sair do carro.

Shopping Mueller: O serviço funcionará entre os dias 4 e 10 de maio, das 12h às 20h, no piso G2 do estacionamento principal do Shopping Mueller. Neste andar, foi disponibilizado o ambiente do Valet para que os lojistas recebam os seus clientes para a entrega de mercadorias e pagamentos. Este encontro deverá ser previamente agendado entre o vendedor e o consumidor. A relação das mais de 60 lojas participantes e seus whatsapp para contato com os vendedores está no site do Mueller – www.shoppingmueller.com.br.

Shopping Curitiba: No Shopping Curitiba os clientes podem retirar os produtos no drive-thru instalado no estacionamento. O cliente compra diretamente com loja, por meio dos canais digitais de venda, e agenda um horário para retirada. O funcionário de cada estabelecimento, com máscara, realiza a entrega do produto devidamente higienizado. O horário de funcionamento é das 10h às 20h (lojas) e 10h às 22h (alimentação). A lista completa das lojas participantes está disponível no site do Shopping: https://www.shoppingcuritiba.com.br/eventos/drive-thru.

Shopping Estação: o Shopping Estação está atendendo por sistema drive-thru, das 10h às 20h, diariamente, até o domingo (10). O cliente poderá escolher produtos de diversas lojas e deverá realizar a compra e o agendamento para a retirada diretamente com loja, por meio dos canais digitais de venda. O funcionário de cada estabelecimento, com máscara, realiza a entrega do produto devidamente higienizado. Os produtos serão entregues no primeiro piso (G3) do estacionamento, próximo às cancelas de entrada e o horário deve ser acordado previamente entre o lojista e o cliente. A lista completa das lojas e os contatos para compra estão disponíveis no site: https://www.shoppingestacao.com.br/eventos/drive-thru

Pátio Batel: o Pátio Batel oferece um modelo de compra remoto (whatsapp, telefone ou e-mail) e a retirada dos produtos sem a necessidade de sair do carro. Basta entrar em contato com a loja participante, escolher os produtos, combinar o pagamento e agendar a retirada. O drive-thru funciona das 12h às 20h. A entrada é pelo estacionamento do shopping, Rua Hermes Fontes, 213. O produto será entregue, sem precisar sair do carro. O funcionário da loja estará de máscara e higienizara os produtos e máquina do cartão. São 63 lojas participantes.

