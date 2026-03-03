Shopping em Curitiba promove adoção de cães e gatos neste fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ventura Shopping, em Curitiba, recebe no próximo domingo (08/03) um evento de adoção de animais que propõe mais do que um gesto solidário pontual: a construção consciente de famílias multiespécie. A ação acontece no Setor Verde do empreendimento, ao lado da HiperZoo, e será conduzida pelo advogado e especialista em Direito Animal, Alexandre Beltrão Braga.

Ao todo, dez cães e cinco gatos estarão disponíveis para adoção. Para adotar, os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência. A iniciativa visa encontrar lares para animais resgatados e promover a adoção responsável.

Diferentemente dos eventos tradicionais, a adoção não é imediata. O processo envolve critérios técnicos e etapas obrigatórias, como idade mínima de 21 anos, entrevista de responsabilidade, avaliação de perfil e orientação pré e pós-adoção. A proposta é garantir que o vínculo seja duradouro e adequado tanto para o animal quanto para o futuro tutor.

“A adoção é um processo técnico e afetivo. Não se trata apenas de encontrar um lar, mas de conectar perfis, expectativas e realidades, construindo uma relação equilibrada e formando além de tudo, uma família multiespécie entre seres humanos e não humanos”, defende o organizador.

Serviço:

Evento de Adoção Responsável

Data: 8 de março

Local: Setor Verde – Ventura Shopping