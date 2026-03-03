Bloqueio parcial na Toaldo Túlio afeta trânsito no São Braz até abril

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Rua Vereador Toaldo Túlio, no bairro São Braz em Curitiba, terá bloqueio parcial entre 4 de março e 19 de abril de 2026. O trecho afetado fica entre as ruas Francisco Comparin e Domingos Dalla Bona. A medida é necessária para a execução de serviços de drenagem coordenados pelo Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

A intervenção visa requalificar a rede de águas pluviais, com a substituição e instalação de aproximadamente 70 metros de tubulação de grande porte ao longo da lateral da via. Tubos com cerca de um metro de diâmetro serão utilizados para reforçar o sistema de escoamento da água da chuva, ajudando a prevenir alagamentos e danos ao asfalto.

Motoristas devem planejar rotas alternativas durante o período de obras. O transporte coletivo continuará operando normalmente na região. Em alguns momentos, a circulação de veículos poderá ser temporariamente interrompida devido à movimentação de equipamentos utilizados nos serviços.

Impacto e benefícios da obra

Segundo o engenheiro João Vidal Filho, do Departamento de Pontes e Drenagem da Smop, a intervenção é fundamental para garantir mais segurança e durabilidade à via. A melhoria no escoamento da água da chuva e a proteção do pavimento visam reduzir problemas futuros e ampliar a vida útil da infraestrutura urbana.

Esta obra faz parte do PRO Curitiba, programa de obras e reformas que prevê investimentos de mais de R$ 6 bilhões até 2028 para melhorar a infraestrutura urbana, a mobilidade e a qualidade de vida da população curitibana.