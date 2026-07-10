Shopping em Curitiba promove feira de adoção de gatos neste sábado

Quem pretende adotar um pet terá uma oportunidade neste sábado (11), em Curitiba. O Shopping Mueller promove mais uma edição do Evento de Adoção do M. Social, que reunirá gatos resgatados à espera de uma nova família.

A ação acontece das 11h30 às 16h, no Piso L1 do shopping, no Centro Cívico. Todos os animais disponíveis para adoção estão castrados, vacinados e microchipados, prontos para ganhar um novo lar.

Além da adoção de gatos em Curitiba, o evento contará com uma feira solidária organizada pela cooperativa La Xica, formada por mulheres que atuam na proteção de cães e gatos. Serão vendidos produtos artesanais voltados ao universo pet. Toda a renda será destinada a organizações que cuidam de animais resgatados.

Segundo o Shopping Mueller, os recursos arrecadados ajudarão na compra de ração, medicamentos e outros itens necessários para os animais acolhidos pelas entidades.

O empreendimento também mantém, de forma permanente, um totem interativo do projeto CHC Pet Lar, instalado no Piso L3. Por meio do equipamento, os visitantes podem conhecer cães e gatos disponíveis para adoção, acessar informações sobre os animais atendidos pelo Centro de Referência para Animais em Risco (CRAR) e fazer um pré-cadastro para adoção responsável.

Serviço

Evento de Adoção do M. Social

Quando: sábado, 11 de julho

Horário: das 11h30 às 16h

Local: Piso L1 do Shopping Mueller (Avenida Cândido de Abreu, 127, Centro Cívico, Curitiba)

Entrada gratuita