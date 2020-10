Com a aproximação da Black Friday e do Natal, os lojistas do Shopping Curitiba estão se preparando para o período mais aquecido do ano e pelo menos 100 vagas de trabalho temporário serão oferecidas. Entre as oportunidades, contratações nas áreas de vendas, estoque, caixa, atendimento, reposição e mais outras funções.

Segundo o shopping, a expectativa é de que as contratações comecem ao longo das próximas semanas. É possível até que mais vagas sejam abertas. “Essas vagas são um respiro para quem precisa trabalhar e um sinal de que a economia está, aos poucos, voltando a caminhar”, diz o superintendente do Shopping Curitiba, Luciano Abe.

A loja especializada em joias de prata, Prata e Arte, está com quatro vagas abertas para a área de vendas do Shopping Curitiba. No total, a marca está em busca de 40 vendedoras pra a rede. Os interessados devem enviar o currículo para sara@prataearte.com.br.

Já para vagas nas demais lojas, é possível deixar o currículo na recepção do shopping, no pisto L3, ou realizar um cadastro no site do shopping, na área Trabalhe Conosco.

Serviço

Shopping Curitiba

Rua Brigadeiro Franco, 2.300

(41) 3026-1000 | www.shoppingcuritiba.com.br