A instabilidade atmosférica que predominou em Curitiba nos últimos dois dias segue nesta sexta-feira (21), principalmente durante a tarde. Segundo o Instituto Simepar, o início do fim de semana do carnaval deve ser nublado, com chuvas. Porém, com o passar dos dias, o tempo vai ficando mais firme.

A mesma previsão vale para a região das praias paranaenses. Contudo, de sexta até a segunda-feira (24), as temperaturas não se elevam muito em Curitiba e nem no Litoral. Na capital, a média dos termômetros deve girar em torno dos 25°C nesses dias.

Como explica o Simepar, na região Leste, incluindo Curitiba, os ventos úmidos que vêm do oceano mantêm as nuvens presentes desde as praias até a Região Metropolitana. Por causa do tempo nublado, não esquenta tanto nesta sexta-feira. A previsão do Simepar é de que as temperaturas na capital variem entre 17°C e 26°C.

Chuva no Litoral!

Assim como em Curitiba, além do céu nublado as temperaturas devem seguir mais amenas nas praias nesta sexta. Segundo a meteorologia, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a máxima prevista é de 26° C, com mínima de 22° C. Em Guaratuba, por exemplo, deve chover já a partir do meio da manhã. A previsão é de 10 milímetros de chuva na cidade.

E no interior, como fica?

O carnaval também promete ser pouco chuvoso nas demais regiões do estado. De acordo com o Simepar, as áreas de instabilidade se afastam para a região Sudeste do Brasil. Apenas os setores ao norte do Paraná – divisa com São Paulo –, nos Campos Gerais e centro do estado podem ocorrer chuvas isoladas nesta sexta. Mesmo assim, as temperaturas seguem altas no Interior. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, a previsão é de Máxima de 35° C. Já em Paranavaí, os termômetros podem chegar aos 32° C.