Setor hoteleiro aposta em novo item de luxo: dormir bem

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O setor hoteleiro está passando por uma transformação significativa, com o sono de qualidade emergindo como o novo item de luxo. Essa mudança é especialmente notável no segmento econômico, onde hotéis estão repensando suas estratégias para atender às crescentes demandas dos viajantes por um descanso regenerador.

Um estudo da Sleep Foundation revela um dado alarmante: 80% das pessoas enfrentam dificuldades para dormir em camas desconhecidas, perdendo em média 58 minutos de sono por noite. Esse fenômeno, conhecido como “efeito da primeira noite”, está forçando os hotéis a adaptarem suas ofertas.

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Em Curitiba, o Bleev, um hotel-modelo da rede HCC Hospitality para o segmento econômico, está na vanguarda dessa tendência. Carolina Sniecikoski, gerente geral do Bleev Curitiba, observa: “O hóspede atual é pragmático e entende que o hotel é um elo fundamental de sua produtividade. A satisfação do cliente em 2026 está profundamente atrelada ao impacto emocional de acordar descansado após uma viagem exaustiva.”

A nova abordagem prioriza elementos essenciais para um sono reparador: silêncio absoluto nos quartos, controle eficiente da temperatura, enxoval de alta qualidade, cortinas blackout para criar um ambiente propício ao sono, e minimização de estímulos visuais para reduzir a ansiedade

Sniecikoski enfatiza: “O verdadeiro diferencial não está mais no supérfluo, mas em garantir que o silêncio, o controle da temperatura e a qualidade do enxoval atuem de forma regeneradora.”

Essa mudança de foco representa uma evolução significativa na hotelaria econômica. Ao invés de simplesmente oferecer um lugar para dormir, os hotéis estão se posicionando como facilitadores da saúde e bem-estar dos viajantes.

“Em um mundo cada vez mais acelerado, a maior entrega que um hotel pode fazer é, ironicamente, garantir que o seu hóspede consiga desligar-se completamente do mundo exterior para começar o dia seguinte com sua capacidade máxima restaurada”, conclui a gerente.