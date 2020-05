A chance existe, mas pelo jeito ainda não será dessa vez que a chuva retorna a Curitiba. Por mais estranho que possa parecer, ou seja, curitibanos ansiando por dias cinzentos, o bloqueio atmosférico mais severo dos últimos anos mantém a terra seca por mais algum tempo.

Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), as temperaturas variam de 15°C a 25°C em Curitiba. A capital sofre com uma forte estiagem nos últimos meses.

A nebulosidade aumenta entre o nordeste da Argentina/sul do Paraguai, Santa Catarina e Paraná, com alguma chuva mais nos países vizinhos. Nesta sexta-feira aumentam as chances de chover na “metade sul” do Paraná, principalmente nos municípios mais próximos da divisa com Santa Catarina.

O escoamento de ar mais úmido, em níveis médios da troposfera, segundo o Simepar, colabora para formação de nuvens de chuva nessas áreas. Já em toda a faixa norte do Estado dificilmente as condições do tempo mudam, isto é, a tendência é de mais um dia com predomínio de sol e temperaturas mais elevadas.

No sábado ainda pode chover em alguns setores do Paraná. Entre os Campos Gerais, Vale do Ribeira e Litoral ainda há chance de chuva, mas bem isolada. Da Região Metropolitana de Curitiba até o Centro-Sul permanece com bastante nebulosidade e as temperaturas não se elevam muito. As temperaturas variam de 12°C a 23°C na capital.

No Litoral a variação é de 15°C a 25°C nesta sexta e de 18°C a 27°C no sábado.

