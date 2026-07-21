Seminário aposta na gastronomia de imigração para consolidar Curitiba como destino turístico

O II Seminário de Turismo Gastronômico – Gastronomia: um Destino Turístico Único acontece no dia 3 de agosto e integra a programação da Semana do Prêmio Bom Gourmet, o maior evento dedicado à gastronomia e ao setor de alimentos e bebidas da Região Sul do Brasil. Marcado para o auditório do Sebrae-PR, em Curitiba, o encontro deve reunir cerca de 300 participantes entre representantes de destinos turísticos, gestores públicos, empresários, chefs, jornalistas, pesquisadores e formadores de opinião, em uma programação voltada a tendências, cases de sucesso e ao fortalecimento da relação entre turismo e gastronomia.

A ideia do seminário nasceu de uma inquietação pessoal do idealizador do evento, Thiago Paes. Durante anos rodando o Brasil em projetos como o Movimento Supera Turismo e o VoarMais, ao lado de instituições como Abear e Abav Nacional, ele percebia que Curitiba não era associada nem à gastronomia, nem ao turismo de lazer. “Quando eu falava de Curitiba as pessoas não associavam a cidade à gastronomia, as pessoas perguntavam sobre o prato típico daqui e eu não tinha uma resposta concreta”, relembra. Foi esse incômodo que o levou a estudar as influências da imigração na culinária curitibana.

Hoje, Paes defende que o diferencial da cidade está justamente na diversidade dessas heranças. Segundo ele, é possível propor um roteiro turístico passando por um restaurante francês centenário como o Ile de France, por um bar histórico como o Bar do Alemão, e ainda experimentar a culinária ucraniana, polonesa, espanhola e italiana da cidade. “Isso é muito mais que ter apenas um prato”, resume. Em entrevista para a Tribuna do Paraná, ele conta que chegou a ser convidado para palestrar sobre gastronomia brasileira em outras capitais, mas não recebia o mesmo espaço para falar sobre Curitiba — o que o motivou a criar o seminário em 2023.

Para esta segunda edição, o idealizador destaca o apoio institucional ampliado, com participação da Embratur, da Abav Nacional e do próprio Prêmio Bom Gourmet, além de empresas do setor hoteleiro e de restaurantes que viabilizam a vinda de chefs e jornalistas de diversos estados. “Sem apoiadores o Seminário jamais aconteceria”, afirma, atribuindo parte do mérito ao coletivo Embaixadores do Turismo, que integra a organização.

Paes avalia que a gastronomia curitibana vive um novo momento desde a primeira edição do evento, impulsionado também por seu trabalho em artigos, palestras e feiras de turismo no Brasil e no exterior. Ele já projeta o próximo passo: para 2027, planeja realizar a primeira Bienal de Turismo Gastronômico do Brasil. “O Seminário é apenas uma semente para outro sonho meu”, diz.

Serviço:

II Seminário de Turismo Gastronômico – Gastronomia: um Destino Turístico Único

Data: 03 de agosto, segunda-feira

Horário: das 7h30 às 17h30

Local: Auditório do Sebrae-PR | Rua Caeté, 150, Prado Velho, Curitiba

Inscrições: https://forms.office.com/r/wkKWf6KXpW

Entrada: gratuita